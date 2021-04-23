В Карачаево-Черкесии высадили около 13 тыс. деревьев по акции "Сад памяти"

ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии в пятницу высадили порядка 13 тыс. саженцев деревьев на территории Исправненского участкового лесничества в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказала ТАСС первый замминистра природных ресурсов и экологии КЧР Валентина Ляшова.

"Ключевое мероприятие акции "Сад памяти" прошло в Урупском лесничестве. Высадка деревьев состоялась в Исправненском участковом лесничестве. В рамках акции высажено порядка 13 тыс. саженцев", - сказала она.

По ее словам, 112 добровольцев высадили 100 саженцев ясеня. Работы по посадке 12 850 саженцев дуба провели работники лесничеств. "Всего в рамках акции на территории республики будет высажено 22 450 деревьев. Каждое дерево - память о чьей-то жизни и подвиге", - добавила Ляшова.

Международная акция "Сад памяти" - инициатива по высадке 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.