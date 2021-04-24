"Единая Россия" и Минстрой проведут всероссийский субботник

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" вместе с Минстроем РФ проведет 24 апреля всероссийский субботник для приведения в порядок воинских захоронений, парков и скверов, дворовых территорий.

"Участие в субботниках примут десятки тысяч человек: волонтеры "Единой России", партийные активисты, депутаты разных уровней, участники предварительного голосования и активисты движения "Мы вместе". Они благоустроят территории соцучреждений и больниц, где действуют красные зоны, высадят деревья и кустарники, помогут с уборкой пожилым людям", - сообщила пресс-служба единороссов.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, "субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и партпроекту "Городская среда", во дворах, скверах, на набережных, в популярных местах отдыха людей". Турчак вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным примет участие в субботнике во Пскове.

Участие в субботниках - "добрая традиция, которая сближает россиян, приобщает их к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело", заявил ранее Файзуллин. Он пояснил, что "всероссийский субботник охватит сразу несколько тем - это благоустройство, экология, обучение, за счет разных форматов принять в ней участие смогут все желающие граждане". Например, удаленно можно будет посетить онлайн-лекции и воркшопы по вопросам благоустройства и экологического воспитания, а также принять участие в благотворительных акциях и конкурсах.

Также субботники пройдут на мемориалах и в памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Они организованы "Единой Россией" и движением "Волонтеры Победы" в рамках стартовавшей международной эколого-патриотической акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Одна из самых массовых акций пройдет в Волгоградской области, где во всех районах наведут порядок на 500 воинских захоронениях и мемориалах.

"Это наш святой долг - заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех, кого уже с нами нет, сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям", - подчеркнула член президиума генсовета единороссов, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.