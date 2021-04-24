Юбилейная акция "Библионочь-2021" пройдет в России в десятый раз

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. В российских городах пройдет юбилейная десятая акция "Библионочь-2021", она приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина.

Миссия акции - популяризация книг и чтения, распространение знаний, развитие интеллектуального общества и человеческого капитала в стране.

"Торжественное открытие состоится в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ). Событие начнется с приветствия от экипажа Международной космической станции (МКС). "Библионочь. Поехали!" скажут с орбиты космонавты", - рассказали в пресс-службе Минкультуры.

Вечером с читателями на связь выйдет экипаж российского сегмента МКС. Следить за телемостом можно будет и в онлайн-формате на сайте библиотеки и портале "Культура.РФ". Гости РГБМ также смогут пообщаться с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, автором цикла "Дозоры".

Здесь же можно будет попробовать космическую еду из тюбиков: картошку фри, куриные наггетсы, сицилийскую пиццу, шаурму, бургеры с сыром и многое другое.

Сокровища Ленинки и письма Гагарина

Российская государственная библиотека (РГБ) откроет для посетителей знаменитый читальный зал №3 с восстановленными оригинальными интерьерами 1958 года. Организаторы обещают гостям двухчасовой музыкальный концерт "Фантастика в звуках", объединяющий звуковые и музыкальные коллекции РГБ последних 150 лет. Будет показан фильм "Планета бурь" (1961), снятый по одноименной повести писателя-фантаста Александра Казанцева, монтажная запись которого хранится в фондах Ленинки. Режиссер ленты Павел Клушанцев - легенда отечественного кино. Его работа, снятая в 1960-х годах, потрясла искушенных спецэффектами американцев.

Ленинка также приготовила для гостей несколько экскурсионных маршрутов. "Машина времени" познакомит гостей с фондами РГБ, конвейерами, пневмопочтой, с тем, как изменилась библиотека за последние сто лет. Следуя по маршруту "Созвездие коллекций", можно узнать, с каких книжных коллекций началась история библиотеки, а маршрут "Семейная галактика" расскажет о традициях семейного чтения - от любимых семейных книг императорского дома Романовых до современных книжек-игрушек. Маршрут "Неизвестные миры" продемонстрирует гостям коллекции бывшего Спецхрана и богатейшее собрание военной литературы и артефактов.

Программу "Библионочи" в Российской государственной детской библиотеке откроет заслуженный артист России Александр Олешко. Он прочтет юным читателям отрывки из "Незнайки на Луне" Николая Носова и "Девочки с земли" Кира Булычева. В концертном зале покажут спектакль "Дети железной птицы" - сказка о том, как состоялся первый полет человека в космос.

На выставке в Российской государственной библиотеке для слепых представят два подлинных документа: письмо Юрия Гагарина и его жены. Прозвучит запись голоса космонавта с его рассказом о визите в Великобританию в 1961 году.

В рамках ежегодной акции по всей России пройдет более 3,5 тыс. мероприятий. Следить за событиями онлайн можно на портале "Культура.РФ", где пройдет более 50 онлайн-трансляций.