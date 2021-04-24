Петергоф откроет летний сезон, посвященный 300-летию его фонтанной системы и вольеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" откроет в субботу летний сезон, который в этом году посвящен трехсотлетним юбилеям его фонтанной системы и вольеров. С этого дня знаменитые петергофские фонтаны заработают в полную силу.

"24 апреля в 10:00 в Петергофе откроется долгожданный летний сезон, в этом году он пройдет под знаком двух больших юбилеев: 300-летия водоподводящей системы фонтанов Петергофа и 300-летия петергофских вольеров", - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи. Из них два фонтана - фонтан "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой оранжереи - находятся на реставрации, она должна завершиться летом этого года.

О фонтанной системе и традиции содержания птиц

Водоподводящая система Петергофа была создана искусственно для питания фонтанов и города Петродворца водой, она безотказно служит с 1721 года по сегодняшний день. Ее образуют 40 водных элементов: 18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек. Это также 140 гидротехнических сооружений (мостов, дамб, шлюзов) и сам "путь воды" длиной 27,4 км.

"Уникальность водоподводящей системы как памятника истории и культуры - отсутствие насосных станций. Благодаря остроумию инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот. Ежедневно в высокий сезон фонтанная система Петергофа пропускает около 100 тыс. кубометров воды", - напомнили в музее-заповеднике.

Традиция содержания птиц в Петергофе также была заложена Петром I. В 1721 году в Нижнем парке по проекту архитектора Николо Микетти возвели два павильона, облицованные туфом, ракушками и черной изгарью. В летний период в западном вольере в развешенных клетках содержались соловьи, дрозды, подорожники, чижи, зяблики, чечетки, канарейки, снегири и другие певчие птицы. В восточном вольере жили экзотические птицы, в основном попугаи, которых привозили в Петергоф из Америки, Азии и Африки.

"Сегодня петергофская коллекция насчитывает более 40 видов лесных и экзотических птиц, относящихся к 39 родам. Несмотря на то, что до наступления комфортных ночных температур большинство птиц останется в зимних вольерах Александрии, уже сейчас в пруд около дворца "Монплезир" возвратились шесть первых обитателей - водоплавающие птицы: лебеди-шипуны, канадские казарки и белолобые гуси", - отметили в музее-заповеднике.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, она на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков. В 2019 году музей-заповедник посетили свыше 6,2 млн человек.