Эксперты в США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США проголосовали за возобновление применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом свидетельствуют результаты голосования, транслировавшегося в пятницу в YouTube.

Согласно результатам, за возобновление вакцинации препаратом, разработанным подразделением J&J - компанией Janssen, людей старше 18 лет проголосовали 10 членов экспертного совета. Против высказались четыре эксперта, один воздержался.

На голосование был вынесен вопрос, следует ли рекомендовать "экстренное использование вакцины от COVID-19 компании Janssen среди людей в возрасте 18 лет и старше". Большинство членов экспертного совета сошлись во мнении о том, что плюсы применения вакцины перевешивают риск возможных побочных эффектов. При этом они рекомендовали предупреждать о возможной опасности людей из групп риска.

13 апреля ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, три пациентки умерли.