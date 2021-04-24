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В Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов

Главам администраций муниципалитетов рекомендовали провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Сезон навигации для маломерных судов начинается в Ленинградской области в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"С 24 апреля 2021 года в Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.

Главам администраций муниципалитетов рекомендовано провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов.

Навигация в Ленинградской области уже идет по Сайменскому каналу - водной магистрали, проходящей по территории России и Финляндии. "Навигация на Сайменском канале открыта 22 марта 2021 года в 07:00 по московскому времени", - рассказал ТАСС и.о. руководителя ФГУ "Сайменский канал" Максим Невежин.

В Санкт-Петербурге навигация маломерных судов по рекам и каналам стартовала 15 апреля. С 10 апреля в городе начался сезон разводки мостов и навигации по Неве.

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