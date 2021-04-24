Самарские власти планируют построить ледовый комплекс в регионе на условиях ГЧП

ТАСС, 24 апреля. Власти Самарской области рассчитывают построить новый ледовый комплекс с четырьмя ледовыми площадками на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщается на сайте правительства региона по итогам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

"На встрече рассмотрели перспективы строительства спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства. Дмитрий Азаров рассказал, что уже провел встречу с одним из потенциальных инвесторов по строительству ледового комплекса в Самарской области. Спортивный объект будет включать в себя сразу четыре ледовые площадки, объединенные под одной крышей, с дополнительной спортивной инфраструктурой, а также возможностями для досуга и отдыха", - говорится в сообщении.

По словам Дмитрия Азарова, в ближайшие три недели власти планируют подобрать площадки для возможного размещения этого объекта. "Рассчитываем, что этот масштабный проект также будет реализован на средства инвесторов", - цитирует пресс-служба Азарова.

Также, по словам губернатора, в этом году в Самарской области планируют построить по нацпроекту шесть универсальных спортивных площадок, две площадки комплекса ГТО и два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Кроме того, в этом году будет проведена реконструкция стадиона "Орбита" в Самаре, начнется строительство лыжероллерной трассы, продолжится возведение футбольного манежа в Самаре. В перспективе строительство центра настольного тенниса и возведение объектов для занятий единоборствами.

"Одна из важнейших задач на сегодня - завершение строительства Дворца спорта в Самаре. Губернатор и министр спорта России обсудили календарь предстоящих мероприятий и возможность проведения на этой площадке спортивных состязаний международного уровня не только по хоккею, но и по керлингу", - говорится в сообщении.