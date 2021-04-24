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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Регулятор США отменил ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson

Такое решение было принято после соответствующих рекомендаций экспертов, сообщает The New York Times
© AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) сняло ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

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"Решение, которое разрешает возобновить использование вакцины, было принято после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования", - отмечает издание.

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней.

13 апреля Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, три пациентки умерли.

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