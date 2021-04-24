В Приморье возбудили дело из-за халатности соцработников

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников артемовского центра социального обслуживания. По версии следствия, они знали, что пожилая женщина в селе Прохладное не могла самостоятельно заботиться о себе, но не помогли ей, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, в период времени с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2021 года должностные лица из числа сотрудников центра социального обслуживания населения, достоверно зная, что в доме по улице Центральной в селе Прохладное проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержке нетрудоспособная женщина 1931 года рождения, которая является вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом третьей группы, никаких мер, предусмотренных действующим законодательством, не приняли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники этого центра обязаны выявлять граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства. Но, придя по указанному адресу в марте 2020 года, должностные лица не встретили пенсионерку лично и составили документ о том, что в помощи она не нуждается. Больше попыток проверить женщину они не предпринимали. "При этом в силу занимаемой должности им достоверно было известно, что пенсионерка в силу преклонного возраста, состояния здоровья находится в беспомощном состоянии и не может самостоятельно передвигаться, разговаривать и обеспечивать свои естественные потребности, в том числе питание, а также осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью. Вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе женщина оказалась в опасном для жизни состоянии и 17 апреля 2021 года была госпитализирована в медицинское учреждение", - уточняет пресс-служба.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношение двух сыновей женщины 1960 и 1962 годов рождения. По версии следствия, сыновья, у которых не было постоянного источника дохода, оставили мать без необходимой медицинской и социальной помощи, не обеспечили ее лечением, питанием и уходом, а также похитили причитающиеся ей в период с 1 января 2020 года по 17 апреля 2021 года пенсионные выплаты и социальные надбавки в общей сумме не менее 381 тыс. рублей. Их задержали, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба уточняет, что помощь женщине оказали после публикации в социальных сетях видео о ее условиях жизни. Она находится под наблюдением медиков.