Умер лидер сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич

БЕЛГРАД, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта. Об этом сообщила в субботу семья и соратники сербского байкера.

"Сегодня ночью мы потеряли нашего брата Сашу, председателя "Ночных волков Сербии"", - написал в Facebook один из заместителей Савича в мотоклубе Слободан Башич.

Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время конфликта в Югославии.

Принимал активное участие в увековечивании памяти российских добровольцев, организовывал многочисленные мотопробеги. В 2018 году Савичу и лидеру "Ночных волков" Александру Залдостанову (Хирургу) запретили въезд на территорию Боснии и Герцеговины в рамках автопробега "Русские Балканы". В недавней беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал о нескольких новых проектах, включая увековечивание памяти советских солдат в Нише.

Ведущие сербские СМИ опубликовали некрологи, назвав Савича выдающимся гуманитарным деятелем, патриотом и организатором многих мероприятий российско-сербской дружбы.