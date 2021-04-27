Ингушетия до конца апреля подпишет контракты на поставку лекарств от коронавируса

МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Минздрав Ингушетии подпишет контракты на поставку медикаментов для лечения амбулаторных больных от коронавируса до конца апреля. Об этом журналистам сообщил начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава региона Микаил Мамилов.

Во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что некоторые регионы страны, в том числе и Ингушетия, до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от ковида для бесплатного обеспечения жителей либо имеют низкий процент их исполнения.

"В республику распределены финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов в размере 4,3 млн рублей. Данные финансовые средства выделены для амбулаторного лечения больных COVID-19. На всю предусмотренную сумму Минздравом региона согласованы и находятся на стадии подписания государственные контракты на поставку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных больных. Ориентировочная дата подписания контракта - 30 апреля 2021 года", - сказал Мамилов.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 12 случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 15 398 человек, из них 24 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся девять человек, четверо из них - на аппаратах ИВЛ. Умерли 185 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 585.