В Карелии не будут вводить дополнительные ограничения на майские праздники

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение не ужесточать противокоронавирусные ограничения в период майских праздников. Об этом сообщила журналистам во вторник вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Мы не вводим дополнительных мер, но настоятельно не рекомендуем проводить массовые мероприятия внутри помещений. У нас открыты кинотеатры и театры, показы идут, неправильно закрыть сейчас музеи. Все будет идти в штатном режиме, как это идет сейчас. Дополнительных мер, ограничений мы не вводим", - сказала она.

По словам Подсадник, ко Дню Победы в регионе подготовлена разнообразная программа с концертами, соревнованиями и акциями на открытом воздухе. В музее Карельского фронта в Беломорске 9 мая организуют показ отреставрированной записи парада Победы 1945 года, для посетителей экспозиции будет работать полевая кухня. В Петрозаводске запланированы три церемонии возложения цветов - к мемориалу Вечный огонь, аллее Памяти и славы, а также к стеле города воинской славы. Состоится в столице Карелии и традиционный военный парад. Завершит День Победы в Петрозаводске традиционный салют.

"Мы отказались от проведения торжественного собрания, которое планировали на 6 мая. Это мероприятие, которое мы организуем для наших ветеранов, тружеников тыла, детей войны, для общественных организаций, военнослужащих, для патриотических организаций. Но сегодня, учитывая, что это мероприятие должно было бы проходить в закрытом помещении, мы все-таки приняли решение максимально поберечь здоровье нашего старшего поколения и сделать акцент на проведении мероприятий, которые будут на свежем воздухе", - добавила вице-премьер республики.

Она также напомнила, что в регионе сняты ограничения по числу участников уличных акций, но действует обязательный масочный режим, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. "Мы, конечно, будем силами волонтеров, силами наших сотрудников убеждать людей надевать маски. Но призываем людей также проявить в этом плане бдительность", - отметила вице-премьер регионального правительства.