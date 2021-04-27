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Патриарх Кирилл принял управление Новодевичьим монастырем

Таким образом этот монастырь приобрел статус ставропигиального

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил Новодевичьему монастырю в Москве статус ставропигиального, то есть подчиненного непосредственно патриарху.

"Новодевичий монастырь в городе Москве приобретает статус ставропигиального", - говорится в патриаршем указе, опубликованном во вторник на сайте Московской городской епархии.

Согласно указу, Николо-Угрешский ставропигиальный монастырь при сохранении ставропигиального статуса предоставляется митрополиту Крутицкому и Коломенскому для размещения в нем резиденции и Управления Московской митрополии и Коломенской епархии. В настоящее время наместником Московской митрополии является митрополит Павел (Пономарев).

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

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РоссияКирилл (патриарх)
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