Патриарх Кирилл принял управление Новодевичьим монастырем

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил Новодевичьему монастырю в Москве статус ставропигиального, то есть подчиненного непосредственно патриарху.

"Новодевичий монастырь в городе Москве приобретает статус ставропигиального", - говорится в патриаршем указе, опубликованном во вторник на сайте Московской городской епархии.

Согласно указу, Николо-Угрешский ставропигиальный монастырь при сохранении ставропигиального статуса предоставляется митрополиту Крутицкому и Коломенскому для размещения в нем резиденции и Управления Московской митрополии и Коломенской епархии. В настоящее время наместником Московской митрополии является митрополит Павел (Пономарев).

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.