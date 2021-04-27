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В Чувашии в 2021 году построят более 50 фельдшерско-акушерских пунктов

В регионе также отремонтируют 12 подразделений медицинских организаций

ЧЕБОКСАРЫ, 27 апреля. /ТАСС/. В Чувашии в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году построят 54 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом во вторник сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

"В Чувашии в 2021 году в рамках программы будет построено 54 фельдшерско-акушерских пункта, два отделения врача общей практики и пять врачебных амбулаторий. В мае планируется начать строительство врачебной амбулатории в селе Шыгырданы Батыревского района, в июне - остальные объекты", - говорится в сообщении.

Помимо новых объектов здравоохранения, в республике отремонтируют 12 подразделений медицинских организаций, а также закупят 145 единиц медицинского оборудования.

Развитие первичного звена здравоохранения - одна из задач одноименного национального проекта. Его главная цель - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках национального проекта "Здравоохранение", еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография".

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