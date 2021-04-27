Международные учения противоэпидемических бригад пройдут осенью в Казани

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Международные учения с использованием противоэпидемических бригад быстрого реагирования пройдут осенью 2021 года в Казани. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора по итогам переговоров с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На встрече в Роспотребнадзоре с представителями ВОЗ достигнута договоренность и начата подготовка к организации международных учений с использованием противоэпидемических бригад быстрого реагирования осенью 2021 года в г. Казани. Указанные полевые и командно-штабные учения пройдут в гибридном формате и соберут специалистов из стран Евразийского экономического союза, СНГ и других стран региона для отработки алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также обсудили ход выполнения совместного проекта Роспотребнадзора и ВОЗ, в рамках которого на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" к концу года создадут Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. По итогам визита представителей ВОЗ в институт были определены основные направления его работы. В частности, специалисты "Микроба" займутся разработкой международных требований к мобильным лабораториям, обучением специалистов из стран Евразийского региона, а в случае возникновения вспышек инфекционных болезней будут участвовать в специальных миссиях ВОЗ для помощи пострадавшим странам.