В Бразилии считают, что регулятор принял решение по "Спутнику V" в отрыве от реальности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), отказавшее в понедельник в разрешении импортировать российскую вакцину "Спутник V", проигнорировало реальную ситуацию с коронавирусом в республике. Такое мнение выразил во вторник глава управления здравоохранения штата Баия Фабиу Вилас-Боас.

"По нашему общему с [местным фармпроизводителем] BahiaPharma ["Баия фарма"] мнению, для того чтобы ответить на все вопросы, Anvisa понадобится не менее шести месяцев. Требования, которые выдвигает Anvisa, абсолютно оторваны от реальности", - сказал он в интервью телеканалу Globo.

По мнению главы управления, отказ бразильского регулятора в импорте российской вакцины консорциумом северо-восточных регионов страны неправомерен, поскольку агентство в своем решении не приводит научного обоснования собственных утверждений об опасности препарата. "Нельзя просто заявлять о потенциальных рисках и тормозить [рассмотрение], требуя дополнительные документы. Поскольку у них нет таких документов, они не могут просто так утверждать, что вакцина представляет опасность, это не более чем разглагольствование", - подчеркнул чиновник.

В понедельник вечером бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата.