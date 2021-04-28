В Польше почтили память павших в годы войны советских солдат

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Представители российских загранучреждений в Польше почтили память павших в годы Великой Отечественной войне на крупнейшем в Европе мемориале советским воинам-освободителям в польском городе Бранево. В церемонии приняли участие посол и генконсул РФ, руководство представительства Россотрудничества в Польше, сообщила во вторник пресс-служба правительства Калининградской области.

Акцию памяти на мемориале в Бранево ежегодно организовывали областное правительство и ассоциация байкерских клубов области, в ней участвовали ветераны, представители общественных организаций. Пандемия коронавируса второй год не позволяет калининградцам проводить ее очно.

"К сожалению, из-за эпидемической обстановки второй год подряд мы не имеем возможности выехать в Бранево и почтить память павших советских воинов лично. Благодарим наших коллег из посольства, консульства и представительства Россотрудничества за продолжение важной традиции даже в таких непростых условиях. Это дело чести - накануне Дня Великой Победы почтить память павших солдат", - отметила министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова, которую цитирует пресс-служба.

Делегация Калининградской области ежегодно выезжала на мемориал в Бранево с 2010 года. Акция впервые была инициирована областными властями, поддержана байкерами и не прерывалась. На военном кладбище расположены 20 индивидуальных могил и 22 братские могилы. В общей сложности там похоронено 31 тыс. 365 воинов, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции, в ходе которой погибли и пропали без вести 126,5 тыс. советских солдат и офицеров.