Власти Мордовии планируют восстановить усадьбу адмирала Ушакова к 2025 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Мордовии намерены восстановить усадьбу адмирала Федора Ушакова в деревне Алексеевка, где флотоводец провел последние годы своей жизни, к 2025 году, когда будет отмечаться 280-летие со дня рождения адмирала. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы Мордовии после встречи врио главы республики Артема Здунова с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

"Руководитель республики обратился к Владимиру Мединскому с просьбой поддержать два проекта - создание мемориального комплекса, посвященного труженикам тыла и строителям Сурского рубежа в Большеберезниковском районе, и восстановление усадьбы адмирала Ф. Ф. Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского района. Воссоздание усадьбы планируется приурочить к 280-летию со дня рождения адмирала, которое будет отмечаться в 2025 году", - говорится в сообщении.

Деревня Алексеевка, где находилась усадьба Ушакова, расположена в 14 км от старейшего города Мордовии Темникова и в 3 км от Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря, где похоронен адмирал. Адмирал Федор Ушаков приобрел деревню Алексеевка в 1805 году, здесь он поселился после ухода в отставку, посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь, настоятелем которого некогда был дядя Ушакова Феодор Санаксарский. У северной стены Санаксарского храма адмирал был погребен в 1817 году. Усадьба Ушакова не сохранилась, на ее месте установлены стела, камень и поклонный крест.

В марте туристические объекты Мордовии, связанные с жизнью Ушакова, включены в паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров", который реализуется при поддержке президента России Владимира Путина.

Адмирал Федор Ушаков (1745-1817) участвовал более чем в 40 баталиях и не потерпел ни одного поражения. Под его командованием не был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен к противнику. 5 декабря 2019 года в городе Темникове открыли памятник Федору Ушакову - постамент с установленной на нем двухметровой скульптурой адмирала в полный рост в военном обмундировании с орденами и медалями.