Путин осмотрит новое здание станции скорой помощи в Петербурге

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрит в среду, в День работника скорой медицинской помощи, новое здание станции скорой помощи в городе Пушкине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине, а также поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником, который был утвержден год назад по инициативе главы государства", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, новое отделение располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, на территории расположены гаражные боксы для санитарных автомобилей. Оно было введено в эксплуатацию в августе 2020 года. В новом здании располагаются 10 бригад скорой помощи. Здесь предусмотрены все необходимые помещения для работы и отдыха сотрудников - диспетчерская, комната ожидания выездной бригады, учебная комната для персонала, комнаты отдыха и психологической разгрузки, кабинеты предрейсового осмотра и амбулаторного приема населения и другие.

"Открытие отделения <...> позволило улучшить показатели доступности медицинской помощи для населения, решить проблему большой зоны обслуживания, повысить профессиональные навыки медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи, снизить вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников учреждения в период пандемии", - подчеркнули в районной администрации.

Путин уже неоднократно отмечал огромную роль, которую медики сыграли и продолжают играть в борьбе с распространением коронавируса. 21 апреля в послании парламенту он вновь поднял эту тему. Глава государства отдельно напомнил о сотрудниках скорой и их приближающемся профессиональном празднике, который, по словам президента, "учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей". "Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым", - подчеркнул Путин. В преддверии Дня работника скорой медицинской помощи президент подписал указ о государственных наградах. Многих орденов и медалей удостоились сотрудники скорой помощи из различных регионов РФ.