Нацпарк "Смоленское Поозерье" представит ритуальные артефакты древних славян

ТАСС, 28 апреля. Национальный парк "Смоленское Поозерье" представит в июле экспозицию камней ледникового периода - менгиров, на которых позднее древние славянские племена наносили различные символы, связанные с их верованиями. Одним из экспонатов готовящегося к открытию музея "Тайны смоленских менгиров" станет солярный круг, на котором описаны ритуалы земледельцев в каждый из сезонов года, сообщили в среду ТАСС в администрации нацпарка.

"Будут представлены большие камни с руническими надписями, там описан солярный круг земледельцев от весны, восходящего солнца, летнего периода времени, когда требуется дождь, до сбора урожая и зимнего периода, который под покровительством Велеса (бог славянского языческого пантеона, второй по значимости после Перуна - прим. ТАСС) замыкает круг. Есть крестообразные идолы, где крест - это человек, а есть маленькие совсем, где-то сантиметров 70", - рассказал заместитель директора нацпарка по научной работе Владимир Хохряков.

Он добавил, что преимущественно на менгирах встречаются обозначения солнца, земли, символов, связанных с материнским началом, плодородием. В качестве примеров расшифрованной символики Хохряков привел фразу: "Божественное утверждающее начало через добро людей ведет к божественному свету, что есть заветы предков наших".

Территория нацпарка, по словам начальника отдела развития туризма "Смоленского Поозерья" Оксаны Солар, является краевой зоной Валдайского оледенения. В составе ледника было много камней, принесенных из Скандинавии. "Люди использовали эти камни в ритуальных целях, наносили на них различные знаки", - сказала она.

Камни относительно небольшого размера войдут в часть музейной экспозиции, а большие каменные глыбы разместят на территории нацпарка и отметят их местоположение на карте.

Ранее сообщалось, что в 2020 году, несмотря на пандемию, Смоленская область увеличила турпоток на 5% за счет акцента на экотуристах, продвижения отдыха в "Смоленском Поозерье" и агро-усадьбах, в 2021 году прогнозируется рост турпотока на 15% - до 400 тыс. человек. Большинство гостей - из Московской и Ленинградской областей, поэтому для развития направления в регионе запустят брендированный рейсовый автобус с видами нацпарка и фотографиями культурных достопримечательностей. Он будет следовать по маршруту Санкт-Петербург - Смоленск.

Нацпарк "Смоленское Поозерье" расположен к северу от Смоленска в 500 километрах от Москвы. Рельеф с речными долинами и 35 озерами, которые дали название парку, оставило тут последнее оледенение, завершившееся 11 тыс. лет назад.