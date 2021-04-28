Киев с 1 мая выйдет из жесткого карантина

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об ослаблении противоэпидемических мер в столице Украины, которые действовали с 5 апреля. С 1 мая в городе начнут снимать некоторые жесткие ограничения, в том числе возобновится движение общественного транспорта, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале в среду.

"Сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице", - написал он.

Кличко уточнил, что некоторые ограничения будут сняты с 1 мая, с 5 мая возобновится очный учебный процесс в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях. Мэр добавил, что решение о выводе региона из "красной" зоны карантина должна утвердить Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"С 1 мая возобновят работу: весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме с соблюдением определенных норм, учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, учреждения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры, центры предоставления административных услуг по предварительной записи через электронные сервисы", - отметил Кличко. При этом мэр пообещал, что соблюдение действующих норм безопасности будет строго контролироваться. "Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули национальной полиции и муниципальной охраны", - добавил он.

Накануне отмену жестких карантинных ограничений в столице Украины анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов в связи со снижением числа новых случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемической ситуации в городе с 20 марта начали ужесточать меры безопасности, с 23 марта Киев попал в "красную зону" карантина, а с 5 апреля до конца месяца были введены строгие ограничения. Детские сады и школы закрыты, общественный транспорт работает только по спецпропускам и исключительно для перевозки работников критической инфраструктуры города. Не работают продуктовые ярмарки, учреждения общественного питания обслуживают только в режиме доставки или навынос.

Всего в украинской столице с начала эпидемии подтверждено 193 690 случаев COVID-19, выздоровели 122 047 жителей столицы, скончались - 4 537.