Историки установили имена еще 2,5 тыс. солдат, защищавших Севастополь в 1942 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Имена еще 2,5 тыс. из 80 тыс. солдат и офицеров, до последнего защищавших Севастополь в 1942 году и оставленных в городе без эвакуации, установлены, сообщил журналистам директор музея "35-я береговая батарея" Валерий Володин.

Осенью 2019 года он сообщал, что установлены имена более 45 тыс. сражавшихся в Севастополе после 1 июня 1942 года. Севастополь держал оборону восемь месяцев. Официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года, но позднее стало известно из немецких документов, что последние очаги сопротивления ликвидировали только 17-го числа, отмечал Володин.

"Без эвакуации оставлены почти 80 тыс. человек. Когда мы начинали работу, в пантеоне [мемориальный зал, где на стенах на специальных табличках написаны все известные имена последних защитников Севастополя] было только 14 тыс. имен, сейчас 45 тыс. Обновляем таблички мы где-то раз в два года - будем в конце этого года обновлять, и уже готовы добавить 2,5 тыс. новых имен", - сказал директор музея.

Последние защитники сражались у Херсонесского маяка - на скалистом берегу, практически без пресной воды, одним из последних рубежей бороны была 35-я бронебашенная батарея, где сейчас расположен музей. Имена погибших красноармейцев сотрудники музея устанавливают разными способами: мемуары, две базы данных Минобороны "Мемориал" и "Подвиг народа", книги памяти, обращения родственников фронтовиков, сотрудничество с поисковыми экспедициями.

Севастополю присвоено звание города-героя. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.