Эксперт: число людей с антителами к коронавирусу в Москве в последнее время не меняется

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Количество жителей Москвы, которые имеют антитела к новой коронавирусной инфекции, в последнее время практически не растет. В целом по стране такая ситуация наблюдается в пяти регионах, сообщил в среду директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

Исследование популяционного иммунитета, организованного Роспотребнадзором, началось в июне 2020 года. В нем принимают участие почти 75 тыс. волонтеров в 26 регионах страны.

"Мы видим, что по итогам четвертого этапа [исследования] в 20 территориях уровень серопревалентности 45% и выше, лишь в пяти регионах не то, что стагнация, но в общем незначительный рост, которым можно пренебречь, который находится в пределах естественной погрешности <...> Среди этих регионов находится Москва", - сказал Тотолян на онлайн-конгрессе с международным участием "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".

Он отметил, что в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, развитие эпидемического процесса отличается от других регионов.

Первый этап исследования популяционного иммунитета прошел с июня по август 2020 года, второй - с сентября по октябрь, третий в декабре 2020 года и четвертый - в марте 2021 года. По последним данным исследования, уровень популяционного иммунитета в регионах России варьируется от 25 до 87,1%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 148 млн человек, более 3,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 779 425 случаев заражения, выздоровели 4 402 678 человек, умерли 108 980. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.