Медики дали залп из пушки Петропавловской крепости в честь Дня работника скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Главный врач городской станции скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге Алексей Бойков и заведующие подстанций районных отделений скорой произвели полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь профессионального праздника. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе станции.

В России впервые официально отмечается профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи (СМП). Дата была установлена постановлением правительства РФ 28 апреля 2020 года. Ранее сотрудники скорой праздновали 28 апреля неофициально, как день основания своей службы.

"Петербургских сотрудников неотложки всегда отличали высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. В прошлом году бригады скорой помощи совершили полтора миллиона вызовов. Почти каждый десятый из них был к пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее. Благодарю всех врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей скорой медицинской помощи за добросовестную службу Петербургу и его жителям", - процитировали в пресс-службе городской администрации поздравление в адрес медиков от губернатора Петербурга Александра Беглова.

Вечером Дворцовый мост Санкт-Петербурга и декоративные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны также украсят подсветкой в красно-синих тонах в честь праздника медиков.

Как рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, центральным мероприятием Дня работника скорой медицинской помощи станет большой концерт в БКЗ "Октябрьский". Там же пройдет награждение врачей и фельдшеров, а также водителей скорой почетными грамотами министра здравоохранения, губернатора Санкт-Петербурга и благодарностями законодательного собрания.

Кроме того, в Калининском районе Петербурга в саду "Прометей" также запланирована торжественная высадка деревьев на Аллее памяти медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга. Члены общественного движения "Волонтеры-медики" с 26 апреля посещают подстанции скорой и поздравляют сотрудников с профессиональным праздником, а в школах проходят тематические уроки.