Власти Чувашии планируют выплачивать детям-сиротам средства на покупку квартиры

ЧЕБОКСАРЫ, 28 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии предложил выплачивать детям-сиротам от 23 лет выплаты для покупки квартиры, сообщает в среду пресс-служба Минстроя республики.

"Предусмотрены условия, которым должны соответствовать лица, претендующие на предоставление соцвыплаты. Это возраст от 23 лет и старше, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность и ряд других", - пояснили в пресс-службе.

Размер социальной выплаты может составить более 1,3 млн рублей из расчета площади жилого помещения 33 кв. м на ребенка-сироту и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, которая ежеквартально устанавливается Минстроем России для Чувашии.

"На второй квартал эта сумма составляет 39 486 рублей за квадратный метр. Соответственно, размер социальной выплаты может составить 1 млн 303 тыс. 38 рублей", - уточнили в пресс-службе.

Социальную выплату можно будет направить как на покупку готового жилья, так и на долевое участие. Вместе с тем запрещается приобретать жилье в аварийных домах, а также у близких родственников. При покупке жилья с использованием социальной выплаты сирота вправе использовать собственные и заемные средства, а также средства иных мер государственной поддержки - например, материнский капитал или ипотеку.