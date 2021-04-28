Радионова: экологический ущерб в Башкирии за 2020 год составил порядка 700 млн рублей

САЛАВАТ, 28 апреля. /ТАСС/. Экологический ущерб от деятельности предприятий на территории Башкирии в 2020 году составил порядка 700 млн рублей. Регион находится во внимании Росприроднадзора, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова журналистам в среду в ходе рабочего визита.

Начальник Южноуроальского территориального управления Росприроднадзора Роман Болотов уточнил ТАСС, что рост по сравнению с 2019 годом составил порядка 70%.

"На сегодняшний момент у нас почти 700 млн рублей ущерба рассчитано за прошлый год, что тоже говорит об экологическом состоянии республики", - сообщила Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что регион находится во внимании ведомства, об этом ее также просили жители республики. Радионова также раскритиковала состояние шламонакопителей Башкирской содовой компании и отсутствие программы их рекультивации. "Мы не видим ни одного проекта рекультивации, что мы будем дальше делать - еще одну карту строить, еще дальше заходить? У нас там фактически паводок очень близко подходит к объекту", - добавила руководитель Росприроднадзора.

По ее словам, в 2019 году Росприроднадзор всего взыскал по всей России 600 млн рублей в счет нанесенного экологического ущерба. Рост в 2020 году в том числе связан с ростом активности ведомства, пояснила Радионова журналистам.

В конце 2020 года БСК заявила, что планирует к 2030 году полностью прекратить слив стоков в реку Белая. Также в среднесрочной перспективе предприятие рекультивирует шламонакопители, занимающие 460 га и ртутные отходы. Согласно среднесрочной программе развития на 2021-2030 годы, БСК направит на решение сырьевых и экологических вопросов более 190 млрд рублей.