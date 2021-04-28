Приставы предлагают перевоспитывать злостных алиментщиков принудительными работами

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы предлагают перевоспитывать злостных неплательщиков алиментов направлением на принудительные работы. Об этом заявил в среду в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Желудков.

Он напомнил, что за повторное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ. Основным видом наказания, назначаемым судом по этой статье, являются исправительные работы (порядка 80% приговоров в 2020 году). "Такое наказание, как принудительные работы, применяется судами к должникам, к сожалению, крайне редко. В 2020 году оно назначалось по 128 делам, в то время как лишение свободы, в том числе условное, назначалось более чем в шести тысячах случаев", - отметил Желудков. При этом именно принудительные работы позволяют трудоустраивать должников, которые самостоятельно не хотят искать работу, удерживать из их заработка текущие алименты и погашать имеющиеся задолженности.

"Учитывая ту категорию должников, которые привлекаются к уголовной ответственности, которые часто ведут асоциальный образ жизни, принудительные работы будут иметь эффект перевоспитания", - отметил Желудков. По его словам, это позволит оторвать должников, в том числе злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, от прежней среды и обязать их вести нормальный образ жизни.

По данным ФССП, по состоянию на 1 апреля, несмотря на снижение, продолжает оставаться значительным число должников по алиментам, которые даже не приступали к исполнению обязательств (163 тыс., порядка 20% всех производств по алиментам).