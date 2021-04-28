Ростовскому крановщику, бастовавшему в кабине двое суток, выплатили долг по зарплате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области проверила информацию о машинисте башенного крана в Ростове-на-Дону, двое суток ожидавшем выдачи долга по зарплате от работодателя, находясь в кабине, сообщили в пресс-службе ведомства. После вмешательства прокуратуры рабочему выплатили деньги.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что в центре Ростова-на-Дону машинист башенного крана, находясь в кабине на высоте, объявил забастовку, связанную с невыдачей зарплаты работодателем.

"Прокуратурой проведена проверка по сообщению в СМИ о том, что в г. Ростове-на-Дону вторые сутки машинист проводит в кабине башенного крана, ожидая выплаты заработной платы <...> Установлено, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате и другим выплатам перед указанным работником за март и апрель этого года <...> После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погашена", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление директору организации, на которую работал крановщик, также в отношении него и юрлица возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства).