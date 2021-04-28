В Подмосковье ежедневно госпитализируют от 450 до 480 пациентов с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области сохраняется на уровне 450-480 человек в сутки. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" в среду.

"Мы видим, что госпитализация у нас не падает. Мы держимся на уровне 450-480 человек в сутки", - сказал он.

Кроме того, губернатор рассказал, что в области готовятся резервные койки на случай всплеска заболеваемости на майских праздниках. "Система должна быть готова, мы за это несем ответственность", - добавил он.

"Ограничений никаких не планируем вводить, - отметил Воробьев. - Планируем, чтобы все пункты вакцинации - я опять хочу подчеркнуть важность - работали".

По данным Министерства здравоохранения Подмосковья, в области зарегистрировано 248 598 случаев заражения, выздоровели 204 647 человек, умерли 5 780.