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Пандемия COVID-19

В Подмосковье ежедневно госпитализируют от 450 до 480 пациентов с коронавирусной инфекцией

По словам губернатора Андрея Воробьева, готовятся резервные койки на случай всплеска заболеваемости на майских праздниках

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области сохраняется на уровне 450-480 человек в сутки. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" в среду.

"Мы видим, что госпитализация у нас не падает. Мы держимся на уровне 450-480 человек в сутки", - сказал он.

Кроме того, губернатор рассказал, что в области готовятся резервные койки на случай всплеска заболеваемости на майских праздниках. "Система должна быть готова, мы за это несем ответственность", - добавил он.

"Ограничений никаких не планируем вводить, - отметил Воробьев. - Планируем, чтобы все пункты вакцинации - я опять хочу подчеркнуть важность - работали".

По данным Министерства здравоохранения Подмосковья, в области зарегистрировано 248 598 случаев заражения, выздоровели 204 647 человек, умерли 5 780.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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