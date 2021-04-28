Суд сформировал новую коллегию после роспуска присяжных по делу об аргентинском кокаине

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы вновь сформировал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.

"Сегодня в Дорогомиловском районом суде было отобрано для рассмотрения уголовного дела по существу необходимое количество присяжных заседателей", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что защищать троих фигурантов будут адвокаты по назначению. "На данной стадии - до прений сторон - мой доверитель Али Абянов отказался от услуг защитников по соглашению в связи с тем, что он осознает предстоящее заседание как дублирование прошедшего и считает нецелесообразным их участие. Таким образом, судом на время процесса была обеспечена адвокатами по назначению защита обвиняемых Андрея Ковальчука, Иштимира Худжамова и Абянова", - рассказал адвокат Александр Костанянц. Он уточнил, что следующее заседание по делу запланировано на четверг, 29 апреля.

5 апреля Дорогомиловский суд распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. "После роспуска коллегии в начале апреля по делу о контрабанде кокаина суд удовлетворил другое ходатайство гособвинителя - о направлении соответствующих материалов в отношении адвоката Абубакара Вадаева о квалификации его действий по статье 327 УК РФ ("Ненадлежащее оформление адвокатского ордера") в Следственный комитет России по ЗАО Москвы", - резюмировал Костанянц.

Операция "12 королев"

Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре прошлого года. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.