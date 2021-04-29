Суд продолжит предварительное заседание о признании ФБК экстремистской организацией

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продолжит предварительное заседание по исковому заявлению столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и общественного движения "Штабы Навального". Оно пройдет в закрытом режиме. Кроме этого, в исковом заявлении надзорного ведомства есть секретные документы.

По итогам беседы по иску будет назначено заседание по существу, либо же иск будет возвращен в прокуратуру. Это произойдет при выявлении нарушений в его материалах.

На прошлом заседании прокуратура заявила ходатайство об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ, которое суд удовлетворил.

В случае удовлетворения иска ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" включат в перечень экстремистских организаций. Это будет означать уголовную ответственность для организаторов деятельности этих структур по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, которая предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, будет запрещена демонстрация их символики под угрозой административного ареста до 15 суток. Также признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди, в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности).

Внесение в перечень экстремистских организаций означает упоминание всеми СМИ экстремистского статуса ФБК и ФЗПГ под угрозой штрафа, запрет любой банковской деятельности и уголовную ответственность за финансирование экстремистской организации.

В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.