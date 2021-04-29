На Камчатке до 3 июня продлили масочный режим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили масочный режим, ранее введенный на полуострове из-за пандемии коронавируса, до 3 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Масочный режим продлен до 3 июня. При этом массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - уточнили в пресс-службе правительства края.

Также Министерству образования Камчатского края поручено обеспечить проведение детских утренников в детсадах с соблюдением изолированности и социального дистанцирования сотрудников учреждения, воспитанников и родителей.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 13,7 тыс. пациентов выздоровели, 230 умерли. Прививку первым компонентом препарата "Спутник V" в регионе сделали более 24 тыс. человек.