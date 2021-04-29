В Якутии открылся региональный экзаменационный центр для оценки квалификации персонала

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Первый в регионе экзаменационный центр для оценки квалификации персонала в сфере гостеприимства появился в Якутии. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия) Татьяна Тымырова.

"Региональный экзаменационный центр учрежден российской Федерацией рестораторов и отельеров и Ассоциацией гостеприимства Якутии. Экзаменационные площадки уже аккредитованы, для проведения оценки квалификации персонала подготовлены 25 экспертов-экзаменаторов по трем направлениям - рестораны, отели, туризм, которые включены в реестр национальной оценки квалификации", - сказала она.

При поддержке Министерства предпринимательства Якутии и координации регионального Госкомзанятости заключено соглашение с экзаменационными площадками. "Самая крупная из них находится в Якутском технологическом техникуме сервиса, где будут оценивать уровень работников по компетенциям "официант", "бармен", "кондитерское дело", "гостиничный сервис". Мы подписали отдельное соглашение о сотрудничестве с Жатайским техникумом для проведения экзаменов по поварскому направлению. Площадками для оценки гидов-экскурсоводов стали Центр опережающей профессиональной подготовки и центр "Мой бизнес", - добавила Тымырова.

Она отметила, что в первый год работы запланировано провести экзамен у порядка 100 претендентов. "В сфере общепита, например, в стране уже есть единые профессиональные стандарты по таким должностям, как руководитель предприятия общепита, официант-бармен, повар, кондитер. Требования пока что распространяются на объекты бюджетной сферы, где организовано питание: школы, больницы, учреждения культуры и так далее, но с 2023 года станут обязательными для любых предприятий этой сферы, не только государственных, но и частных, - отметила Тымырова. - Мы понимаем, что далеко не все местные жители могут выехать за пределы республики и получить независимую оценку квалификации. Вылетать в другие города - слишком большие затраты для того, чтобы подтвердить или повысить профессиональное мастерство".

"В регионе в сфере общественного питания работают около 6 тыс. человек. Квалификация сотрудников не дает сразу сдавать экзамен, с учетом этого необходимо провести курсы по повышению квалификации непосредственно перед сдачей экзаменов. На данный момент мы работаем над проведением краткосрочных курсов и подготовкой вебинаров для обучения в формате онлайн", - отметила руководитель ассоциации.