Восковые фигуры Байдена и Харрис пополнят экспозицию Музея мадам Тюссо в США

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Восковая фигура вице-президента США Камалы Харрис скоро появится в Музее мадам Тюссо в США. Об этом сообщается в среду в Twitter музея.

"Камала Харрис станет первым вице-президентом [США], который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо", - говорится в тексте сообщения.

По данным портала TMZ, работу над фигурой Харрис ведет группа скульпторов из Лондона, которые одновременно изготавливают восковую копию президента США Джо Байдена. Обе работы планируется завершить через шесть месяцев.

Фигуры Байдена и Харрис решено разместить в экспозиции филиала Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке. Экспозиция воссоздает Овальный кабинет Белого дома.