Кожемяко: весь персонал турбаз в Приморье должны привить к началу сезона отпусков

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники баз отдыха в Приморском крае должны привиться к началу туристического сезона - 1 июня, заявил на совещании с главами муниципальных образований губернатор края Олег Кожемяко.

"С 1 июня начинается туристический сезон. Персонал турбаз должен быть привит. Административные комиссии будут смотреть, как соблюдается санитарный режим. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет", - передает слова Кожемяко пресс-служба правительства края.

Он отметил, что сейчас от COVID-19 привито 15,2% жителей Приморья, но этого недостаточно. Профилактическую работу, по его словам, нужно организовать на крупных предприятиях в удобное для рабочих время. Как доложил на совещании глава Находкинского городского округа, такая работа уже ведется со стивидорами в порту.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что во время майских праздников поликлиники будут работать все дни, кроме двух воскресений - 2 и 10 мая. Во время праздников поликлиники смогут посетить те, кому было неудобно привиться в рабочие дни.

Южное побережье Приморского края ежегодно принимает сотни тысяч туристов как из России, так и иностранцев (до пандемии). Для любителей пляжного отдыха на протяжении практически всей береговой полосы действуют базы отдыха, площадки для кэпминга, гостиницы. Сумма налоговых отчислений в бюджет края от туристических организаций в прошлые годы составляла около 1 млрд рублей.