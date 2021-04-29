Байден заявил, что с начала его президентства в США сделали 220 млн прививок от COVID-19

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден сообщил в среду, что с начала его президентского срока в США было сделано более 220 млн прививок от COVID-19 с использованием трех одобренных в стране вакцин от коронавируса.

"После того, как я пообещал, [что] за первый 100 дней [президентства] будет сделано 100 млн уколов вакцины, мы сделаем более 220 млн уколов за сто дней", - говорится в обнародованном Белым домом тексте речи Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат американского Конгресса. Сотый день работы Байдена на посту главы американской администрации приходится на 29 апреля.

В своем выступлении президент отметил, что в настоящее время право сделать прививку предоставлено всем американцам в возрасте от 16 лет. "Так что проходите вакцинацию сейчас", - призвал глава Белого дома. "Когда я был приведен к присяге, только 1% пожилых [жителей США] прошли полную вакцинацию. Через 100 дней - почти 70% пожилых полностью защищены [от коронавируса]. <...> Более половины взрослых жителей США сделали хотя бы один укол вакцины", - добавил он.

По словам президента, в борьбе с пандемией за последние 100 дней был достигнут прогресс, однако "многое еще предстоит сделать для победы над этим вирусом".

"По мере того, как наши собственные запасы вакцин растут, [до уровня, способного] удовлетворить наш потребности <...>, мы станем арсеналом вакцин для других стран, точно так же, как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - добавил Байден.