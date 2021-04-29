В Приморье удвоили число бесплатных путевок в детские летние лагеря в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Число детей с инвалидностью и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых путевки на летний отдых приобретут за счет краевого бюджета, в Приморье увеличилось почти в два раза - с 2,8 до 4,6 тыс. В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что в прошлом году в лагеря и санатории были направлены более 220 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В этом году 4 666 путевок в летние лагеря для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретут за счет средств краевого бюджета. Также бесплатно смогут отдохнуть 1 150 воспитанников центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов Приморья. Остальные смогут компенсировать часть затрат на покупку путевок", - сообщили в пресс-службе.

Всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в региональном бюджете предусмотрели более 320 млн рублей, из них 78,6 млн направят на покупку путевок для детей с инвалидностью и детей, воспитывающихся в семьях с небольшим достатком. Также родители могут компенсировать 50% расходов на оплату стоимости путевки в лагерь (но не более 8 тыс. рублей, а для семей с низким достатком - не более 16,4 тыс. рублей).

В 2020 году на отдых и оздоровление были направлены 34 ребенка с инвалидностью, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе ментальными нарушениями, болезнями нервной системы и глухотой. Еще пять детей с инвалидностью оздоравливались на базе краевых медицинских учреждений. Всего в прошлом году отдыхом и оздоровлением было охвачено 20 542 ребенка, из них 2838 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выдача бесплатных путевок в лагеря для школьников из семей с низким достатком и подростков в социально тяжелом положении соответствует задачам нацпроекта "Демография". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.