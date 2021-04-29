В Госдуме попросили Ростуризм разрешить гостевым домам работать с этого сезона

СОЧИ, 29 апреля. /ТАСС/. Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в Ростуризм с просьбой разрешить предпринимателям, которые сдают в аренду комнаты туристам в частных домах, работать официально уже с этого летнего туристического сезона. Об этом сообщает ее пресс-служба в четверг.

"Не все туристы могут экономически позволить себе бронировать номера в отелях, они рассчитывают снять комнаты в гостевых домах, чтобы отдохнуть на майских праздниках и в нерабочие дни. Переходный период для владельцев домов просто необходим для начала спокойной работы. Не хотелось бы продолжения истории о привлечении таких граждан к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность на земельных участках, предназначенных для ИЖС", - сказала Бессараб, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее был разработан законопроект, который узаконит понятие "гостевой дом", но документом предусмотрено, что закон вступит в силу только с 1 января 2022 года.

Вместе с тем, с 1 мая в Краснодарском крае начнется туристический сезон, порядка полумиллиона туристов намерены посетить край только в период майских праздников. Порядка 200 тыс. из них приедут в Сочи. Загрузка отелей, согласно данным о бронировании, составит около 90%, поэтому, как считает Бессараб, необходимо дать возможность предпринимателям начинать работать уже в этом сезоне.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, из них почти четверть пришлась на Сочи. Туристический сезон в этом году начинается на месяц раньше - с 1 мая. Из-за ограничения сообщения с Турцией и длинных майских праздников на курортах ожидается порядка 500 тыс. человек в период праздничных выходных.