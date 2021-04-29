Поисковики нашли останки 387 красноармейцев в экспедиции "Ржев. Калининский фронт"

РЖЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Останки почти 400 солдат и офицеров Красной Армии обнаружили поисковики во время международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая проводилась 17-29 апреля на территории сельского поселения Есинка в Тверской области, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии закрытия экспедиции выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. "В каждом из этих обитых красной материей гробов находится примерно по шесть человек, точнее то, что от них осталось. За исключением некоторых именных. Всего в этом году найдено около 400 человек, 15 удалось установить. Остальных - нет", - сказал Мединский. Он отметил, что солдаты, боясь сглаза, не всегда носили именные смертные медальоны.

Общими усилиями поисковикам удалось поднять останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, погибших подо Ржевом, сказали ТАСС в пресс-службе РВИО на месте событий. Обнаружены останки советских бойцов - уроженцев Украины, Казахстана, Татарстана, Белоруссии. Удалось найти родственников некоторых солдат, в том числе одного из Казахстана, останки которого планирует забрать и похоронить на родине его 83-летняя дочь.

"Мы будем поддерживать те усилия, которые предпринимают поисковые отряды, - отметил в выступлении госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. - Мы будем более взаимодействовать с министерствами культуры России и Белоруссии, с историческим обществом, с военно-историческим обществом Российской Федерации, со всеми теми, кто понимает сегодня, что нападки на историческую победу требуют нашего сплочения".

После возложения цветов к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату и выступления почетных гостей участники мероприятия почтили память погибших на церемонии отпевания. "Традиционно день захоронения - 22 июня, день начала войны. Поисковики продолжают свою работу. Уверен, - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, - что еще будет восстановлено много имен наших героев и ежегодно эта работа будет продолжаться".

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная Российским военно-историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах сражений 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана; были обнаружены останки более 700 красноармейцев. С 2016 года найдено 193 личных медальона, установлены имена 107 солдат, найдены родственники 25 погибших. Участие в поисковых работах под Ржевом в этом году приняли около 700 человек. Как отметил исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, одной из особенностей поисковой экспедиции стало участие не менее тысячи школьников из Москвы и Подмосковья, Тверской области.