Минюст поддержал инициативу создания профессионального праздника судебного эксперта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ поддержало инициативу Судебно-экспертной палаты (СЭП) России об установлении государственного профессионального праздника в области судебной экспертизы - Дня судебного эксперта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СЭП РФ.

"Учитывая высокую значимость профессиональной деятельности государственных судебных экспертов в решении задач по оказанию содействия судам, судьям, органам дознания, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний, ваша инициатива в целом поддерживается", - процитировала пресс-служба ответное письмо Минюста.

В министерстве предложили проработать вопрос установления профессионального праздника с экспертным сообществом для внесения предложений с учетом норм действующего законодательства РФ, пояснили в палате.

СЭП РФ предложила отмечать этот праздник 31 мая, приурочив его к дате подписания президентом РФ Федерального закона № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" в 2001 году.

"На сегодняшний день сообщество судебных экспертов России насчитывает более 15 тыс. специалистов. Законодательное закрепление профессионального праздника стимулирует развитие судебно-экспертной деятельности в России, повысит престиж экспертных профессий, создаст условия для активной профессиональной деятельности, укрепит правовые основы воспитания экспертов в духе неукоснительного соблюдения положений закона и норм профессиональной этики", - сказал президент СЭП РФ Денис Шульженко.