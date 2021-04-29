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Рогозин по-чешски ответил на слова о строительстве потемкинской деревни

Один из пользователей Twitter назвал главу российской госкорпорации шутником, а Национальный космический центр - потемкинской деревней

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин по-чешски ответил пользователю Twitter на его сравнение Национального космического центра (НКЦ) с потемкинской деревней.

Ранее пользователь назвал главу госкорпорации шутником, а строящийся Национальный космический центр - потемкинской деревней.

"Ревнуете? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть такие люди, как ты", - написал Рогозин на чешском.

Национальный космический центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что там будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторы и инженеры Роскосмоса. Строительство, окончание которого запланировано на 2022 год,  ведется на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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