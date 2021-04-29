Вокруг Музея истории космонавтики в Калуге создадут туристический кластер

ТАСС, 29 апреля. Власти Калужской области создадут вокруг Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге туристический кластер. Об этом сказал в четверг на официальном открытии нового комплекса музея губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Мы уверены, что не только каждый житель Калужской области, но и каждый житель России обязательно должен приехать в Калугу и обязательно посетить этот прекрасный музей. Это не конец проекта, это только его очередной этап. Вокруг прекрасная территория, но дальше лежит набережная водохранилища, она уже благоустраивается, уже началось благоустройство склона. И у нас в Калуге получается замечательный туристический кластер, место притяжения жителей не только окрестных регионов", - сказал Шапша.

Как добавил на открытии нового комплекса музея председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, на базе Музея истории космонавтики также будут работать научные подразделения.

"Здесь будет работать и наука. У музея есть хорошее научное подразделение, которое будет этим заниматься и с точки зрения хранения, и с точки зрения исследования всего, что сегодня происходит в космической отрасли", - сказал Артамонов.

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского открылся в Калуге в 1967 году, став первым в мире музеем космической тематики. В его создании участвовали академик Сергей Королев и первый космонавт Юрий Гагарин. Новый комплекс строился в течение семи лет, это трехэтажное здание с собственным кинотеатром и обсерваторией, его общая площадь составляет 12,5 тыс. кв. м, в экспозиции представлено порядка 900 экспонатов.

Центральное место в пространстве нового комплекса занимает музейно-выставочная экспозиция "Ракеты. Корабли. Люди", рассказывающая о выдающихся достижениях, этапах освоения космоса. На выставке "Икар ХХ века" представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, посвященные Юрию Гагарину и теме первого полета человека в космос. Также имеется мультимедийная инсталляция "Медиафасад" длиной 80 м для демонстрации специализированного видеоконтента.