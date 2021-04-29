Нью-Дели уверен в эффективности "Спутника V" против индийского штамма

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Нью-Дели убежден, что вакцина "Спутник V" эффективна против индийского штамма коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Мы уверены в этом. Центр им. Н. Ф. Гамалеи разъяснил, что вакцина "Спутник V" эффективна против мутаций, циркулирующих в Индии", - сказал он.

Во вторник директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что "Спутник V" создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом коронавируса.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.