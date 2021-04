Россия первой подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030"

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Международное бюро выставок (МБВ, BIE) получило от России заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Москве. Согласно заявлению бюро, российская заявка стала первой, остальные кандидаты смогут подать свои заявки до конца октября.

"Российская Федерация сегодня направила письмо с предложением своей кандидатуры на проведение всемирной выставки 2030 года в Москве. Письмо от премьер-министра России Михаила Мишустина передали генеральному секретарю МБВ Димитрию Керкентзесу заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков", - гласит коммюнике.

Тема, выбранная для российского "Экспо", - "Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии" (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). Если заявка будет одобрена, выставка пройдет в период с 27 апреля по 27 октября в Москве. Пока что заявка Москвы единственная и с ее получением МБВ запустило обратный отсчет: у остальных стран есть полгода (до 29 октября 2021 года), чтобы заявить о своей кандидатуре на проведение "Экспо-2030". По истечению этого срока бюро проведет оценку каждого проекта, после чего победитель будет определен по итогам голосования, в котором примут участие 169 стран - участниц МБВ.

В организации отмечают, что Россия является "активным и деятельным государством - участником МБВ" и регулярно участвует во всемирных и специализированных выставках. "Ее участие было неоднократно отмечено наградами, в том числе на всемирной выставке "Экспо-2010" в Шанхае и "Экспо-2015" в Милане", - заявили в пресс-службе бюро.

"Интерес к "Экспо-2030" является сильным сигналом того, что человечество всегда смотрит в будущее с чувством оптимизма и прогресса. Эта страсть и устремленность свидетельствуют о том, что во всем мире люди жаждут плодотворного и значимого обмена опытом, который сближает нас, - заявил генсек МБВ Димитрий Керкентзес.

Всемирные универсальные выставки проводятся с 1851 года и являются самыми масштабными мировыми площадками для представления новейших достижений и технологий. Как пояснили корреспонденту ТАСС в МБВ, принципа ротации между континентами не существует, единственное ограничение - нельзя проводить выставки в одной и той же стране чаще, чем раз в 15 лет. Последний раз "Экспо" была организована в 2015 году в Милане. В 2020 году выставка была запланирована в Дубае (ОАЭ), однако ее перенесли на октябрь 2021 года из-за пандемии коронавируса. В 2025 году международное мероприятие готовится принять Осака.