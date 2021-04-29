Первая партия "Спутника V" прибудет в Абхазию 30 апреля

СУХУМ, 29 апреля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" будет доставлена в Абхазию в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

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"Завтра в Абхазию прибудет первая партия - 6 500 доз российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что первыми прививки смогут сделать медицинские работники, далее вакцинация будет происходить в соответствии с рекомендациями координационного штаба по защите населения от коронавируса.

С начала пандемии в Абхазии заразились 14 461 человек, 222 умерли, выздоровели 13 517 человек.