В Бразилии сообщили, что регулятор республики не проводил своих исследований "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) признало, что не проводило собственных исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", хотя ранее заявило о том, что в препарате содержится способный к воспроизведению аденовирус. Об этом сказал в четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус.

"Мы получили данные, которые нам отправили из России: заключения по вакцинам и партиям, на основании которых не рекомендовали ее импорт <...> на основании имеющихся данных и сомнений относительно безопасности. <...> Мы не получаем образцы для самостоятельного изучения, этим занимаются сами разработчики, которые отправляют нам документы. И, необходимо пояснить, несоответствия были обнаружены в самих документах из России. Мы не проводили тесты для обнаружения способного к репликации аденовируса", - пояснил чиновник в интервью радиостанции CBN.

В понедельник вечером бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата.