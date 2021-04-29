В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация в Москве напряженная

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Москве в связи с коронавирусом характеризуется как напряженная. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор в связи с приближающимися праздниками и продолжительными выходными днями в мае напомнил москвичам о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 090 149 случаев заражения, из них 3 215 за последние сутки. Выздоровели 989 411 человек, умерли 18 258.