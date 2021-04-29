Регулятор ЕС начал оценку эффективности барицитиниба при лечении больных COVID-19

ГААГА, 29 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к экспертизе оценки возможного использования барицитиниба для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом и нуждающихся в дополнительной кислородной терапии. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном в четверг на его сайте .

"EMA начало проведение экспертизы по оценке заявки на расширение использования препарата Olumiant (торговая марка, под которой продается барицитиниб - прим. ТАСС) для включения в план лечения пациентов в возрасте от 10 лет, госпитализированных с COVID-19, которым требуется дополнительный кислород", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) проведет ускоренную оценку данных, представленных компанией, которая реализует Olumiant, в том числе результаты двух крупных рандомизированных исследований, включающих пациентов, госпитализированных с COVID-19, чтобы как можно скорее рекомендовать расширение использования препарата.

После этого, как подчеркивается в пресс-релизе, заключение CHMP будет направлено в Европейскую комиссию, которая примет окончательное юридически обязывающее решение, распространяющееся на все государства - члены ЕС. EMA сообщит о результатах своей экспертизы, заключение которой ожидается к июлю, если не потребуется дополнительной информации.

Olumiant - иммунодепрессант (лекарство, снижающее активность иммунной системы). В настоящее время он разрешен для использования у взрослых с ревматоидным артритом средней и тяжелой степени или атопическим дерматитом (экземой). Его активное вещество, барицитиниб, блокирует действие ферментов, играющих важную роль в иммунных процессах, ведущих к воспалению. Считается, что применение препарата также может помочь снизить вероятность возникновения воспалений и повреждения тканей, являющихся последствиями тяжелой формы протекания COVID-19.

Впервые Olumiant был разрешен для использования в странах ЕС в феврале 2017 года.