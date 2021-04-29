Роспотребнадзор Москвы призвал верующих старше 65 лет отметить Пасху дома

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столичный Роспотребнадзор посоветовал православным старше 65 лет отметить Пасху дома или на открытом воздухе в связи с сохраняющимся высоким риском распространения новой коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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"Обращено внимание на необходимость сохранения усиленного санитарнопротивоэпидемического режима и соблюдения на объектах, подведомственных религиозным организациям, следующих мер: индивидуальный подход к участию в богослужениях, обрядах и церемониях лиц старше б5 лет, страдающих хроническими заболеваниями, с рекомендацией проведения таких мероприятий на дому, дистанционно или на открытом воздухе, обязательное ношение масок священнослужителями при близком контакте с верующими и соблюдение социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что еще в апреле Роспотребнадзор направил в адрес руководителей религиозных конфессий предложения о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ведомство предложило ограничить количество находящихся внутри храма прихожан, организовать видео- и аудиотрансляцию богослужений, проветривать помещения, обеспечить обеззараживание воздуха и наличие антисептиков, а также проводить дезинфекционные мероприятия помещений и разъяснительную работу с прихожанами.

"Руководителям религиозных конфессий предложено довести до сведения священнослужителей и обслуживающего персонала информацию о значении организованной и проводимой в настоящее время в Москве вакцинальной кампании против COVID-19 для защиты граждан и обеспечения иммунной прослойки", - добавляется в материале.

Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует верующим москвичам встретить религиозный праздник дома, а также в майские праздники ограничить посещение массовых мероприятий. Также ведомство с 1 по 10 мая усилит контроль за выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий.