Железнодорожная станция "Ржевский мемориал" с 6 мая начнет прием поездов "Ласточка"

ТАСС, 29 апреля. Железнодорожная станция у Ржевского мемориала в Тверской области начнет работать с 6 мая, туристы впервые смогут приехать к комплексу на скоростных поездах "Ласточка" из Москвы. Об этом сказал в четверг в эфире телеканала "России 24" губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Шестого числа будет официальное открытие [станции "Ржевский мемориал"], это будет для всех интересно, станет одним из мест с высоким технологическим решением для нашего региона и для тех, кто к нам приезжает. С завтрашнего для стартуют продажи билетов на "Ласточку", у нас с 6 мая уже планируется запустить две пары поездов "Ласточка" повышенной комфортности из города Москвы до станции "Ржевский мемориал", - сказал Руденя.

Он уточнил, что также рассматривается возможность запуска поездов с основного хода Октябрьской железной дороги через станцию Торжок до Ржева и далее на "Ржевский мемориал". По словам Рудени, если этот проект будет реализован, то к Ржевскому мемориалу можно будет приехать по железной дороге из Санкт-Петербурга или с Ленинградского вокзала Москвы с одной пересадкой в Торжке - с "Сапсана" на "Ласточку". "Кроме того, мы запускает новый автобусный маршрут для доступа жителей Твери к Ржевскому мемориалу, и от него можно будет доехать до центра города Москвы, до центрального вокзала, на Рижский вокзал", - сказал глава региона.

Руденя сказал, что на Ржевском мемориале создана новая железнодорожная платформа, включающая навесы, павильоны, освещение, wi-fi, usb-зарядки для гаджетов и так далее.

Открытие Ржевского мемориала состоялось 30 июня 2020 года в Ржевском районе Тверской области с участием президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.